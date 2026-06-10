Трасса для горных велосипедов появится в парке "Крылатские холмы"

Фото: stroi.mos.ru

Новая трасса для горных велосипедов активно возводится в природно-историческом парке "Крылатские холмы". Об этом рассказала первый заместитель начальника управления координации деятельности комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Мария Дерунова.

Протяженность трассы превысит 4 километра. Маршрут включит 25 участков, среди которых подъемы, спуски и виражи для езды на велосипеде по пересеченной местности.

"Новая трасса будет доступна для всех – от новичков до опытных экстремалов", – добавила Дерунова.

Перед создателями трассы стояла задача не только упорядочить уже имеющееся маршруты в парке, но и разделить потоки пешеходов и велосипедистов, указал сооснователь и генеральный директор XSA Ramps Константин Таранов. Важно, чтобы после завершения строительства маунтинбайк-парк работал устойчиво и безопасно каждый день, сказал он.

Трасса будет начинаться затяжным подъемом, что позволит проверить свою выносливость и поработать с пульсом. Подъем плавно перейдет в широкий отрезок трассы, а затем и в "каменную реку". Следом велосипедисты смогут пройти контруклоны либо плавными дугами, либо проследовав между деревьев.

В центре маршрута спортсменов ждет резкий спуск и обратный подъем. Также на трассе разместят несколько мостов, шор, каменные валуны и бревна. Каждый специальный участок спроектирован так, чтобы велосипедист смог самостоятельно выбрать ту траекторию, которая кажется ему оптимальной.

Экологичность проекта является одной из тех основ, которых придерживались создатели трассы. Маршрут не просто гармонично вписан в природный рельеф, но и проложен с бережным отношением к существующим насаждениям.

Для сохранения корней деревьев, значительная часть работ выполняется вручную. Основание трассы формируется из водопроницаемых материалов – щебня и отсевов. Трамплины и контруклоны изготавливаются из натуральной древесины, не подвергающейся химической обработке.

Вместе с тем на набережной Тараса Шевченко обустроят ландшафтный парк. Для этого будут использоваться дубы, ели, березы, сосны, лиственницы и другие деревья, а также сирень, жимолость и калина. Специалисты также сделают на территории зоны отдыха, детские и спортивные площадки, беговые дорожки и тропинки для прогулок, амфитеатр и многое другое.

