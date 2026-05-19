Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 17:34

Город

В музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" станет вдвое больше детских пространств

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве пройдет масштабное обновление музея-заповедника "Кузьминки-Люблино". Оно будет осуществляться в рамках программы развития парков столицы, передает портал мэра и правительства города.

Работы разделены на несколько этапов и рассчитаны на 2 года. Это позволит бережно адаптировать инфраструктуру к современным стандартам комфорта и безопасности и провести работы по сохранению памятника садово-паркового искусства.

В частности, в 2026 году обновят входные и партерные зоны, а также центральную часть парка "Кузьминки". Там появится пешеходная аллея с фонтанами и цветниками. В лесной части проложат экотропу, которая пройдет на высоте 4,5 метра над землей.

Параллельно с благоустройством ведется реставрация. Всего за 2 года приведут в порядок 32 памятника архитектуры, им вернут первоначальный облик и приспособят для современного музейного использования.

Также запланирована реконструкция скейт-парка площадью 1,6 тысячи квадратных метров. Обновят и площадки для настольного тенниса, а также будет приведен в порядок ледовый каток. Появятся современные воркаут-комплексы и оборудованная площадка для дрессировки собак.

Количество детских игровых пространств увеличится вдвое, все они будут соответствовать современным стандартам безопасности. Для пикников обустроят мангальные зоны с увеличенной вместимостью и установят 19 беседок разных форматов. Кроме того, в парке появятся пункты проката, рестораны, кафе, кофе-пойнты, лекторий и коворкинг.

Благодаря обновлению разные форматы отдыха разделят: тихие зоны не будут пересекаться с пространствами для активных занятий и местами для мероприятий. Появится больше уголков для спокойных прогулок. На территории сделают современную систему навигации и освещения, обновят покрытие дорожек, разобьют цветники, высадят деревья и кустарники. У центрального входа установят информационный павильон, где можно будет узнать подробности о планируемых работах и проектных решениях.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что посещаемость московских парков культуры и отдыха увеличилась более чем в 1,5 раза в 2025 году. В них побывали более 282,5 миллиона человек. Градоначальник назвал этот показатель рекордным.

Читайте также


городблагоустройство

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика