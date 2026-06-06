Собянин: "Домики добра" открылись на площадках проекта "Лето в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Домики добра" открылись на площадках проекта "Лето в Москве", сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Их адреса можно найти на сайте проекта. В "Домиках добра" можно передать подарки для бойцов СВО и детей из новых регионов, например, одежду, сухофрукты, игрушки, книги, настольные игры. Помимо этого, можно передать корм, миски, капли от клещей и другие зоотовары, чтобы их передали в приюты для животных.

"Все это примут и упакуют волонтеры, чтобы передать по назначению. Товары должны быть в упаковке и с бирками. Срок годности продуктов питания – не меньше трех месяцев", – добавил мэр.



Он также указал на то, что волонтерская деятельность и привлечение молодого поколения к участию в городских мероприятиях соответствуют федеральному проекту "Мы вместе", а также задачам национального проекта "Молодежь и дети".

Ежемесячно предприниматели из Москвы отправляют в зону СВО или благотворительные фонды гуманитарные грузы. В теплые месяцы акцент делается на средства для защиты от насекомых, а также на комплекты летней одежды. С приходом холодов владельцы магазинов переключаются на сезонную одежду.

