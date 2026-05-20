20 мая, 11:47

Общество

Участница московской ярмарки передает домашние заготовки бойцам СВО

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Участница московской ярмарки в ЮВАО Ангелина уже на протяжении двух лет помогает бойцам СВО, передавая им продукты через волонтеров. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Военнослужащие получают от нее в том числе варенье, капусту и картофель. Она привозит продукты из Моршанского района Тамбовской области. Там на 30 сотках расположено хозяйство, где выращиваются зелень, лук, перец, баклажаны, огурцы, свекла, морковь, помидоры, яблоки, малина, вишня, смородина, клубника. Участница ярмарки делает из них соленья и варенье.

Как рассказала Ангелина, обычно волонтеры помогают ей собирать посылки, в которые входят банки с вареньем и соленьями, ведро квашеной капусты, ведро огурцов и мешок картошки. Все продукты домашние.

Грузы она передает через знакомых, например, отправляет их вместе с посылками соседей, у которых в зоне спецоперации находится сын.

По мнению фермера, помощь всегда придает военнослужащим уверенности, а добровольцы вносят свой вклад в победу. При этом помогать могут все желающие, если захотят.

Сейчас из-за резких перепадов температуры у Ангелины много работы на ферме. Она следит за грядками, рассадой, укрывает насаждения. Все это необходимо для того, чтобы урожай был свежим и вкусным.

Также помогает военнослужащим и участница столичных ярмарок по имени Нина. Посылки она доставляет лично. Ее муж отправился в зону СВО в 2023 году.

Сама Нина продает на ярмарках фрукты, овощи и соленья, а в свободное время собирает необходимые вещи и отвозит их на фронтовые территории. Каждый раз женщина передает участникам спецоперации около 20 коробок.

обществогород

