Владелица магазина в Гольянове отправляет гуманитарную помощь бойцам СВО

Владелица магазина хозтоваров в столичном районе Гольяново Татьяна Комарова отправляет гуманитарную помощь участникам СВО с начала ее проведения. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Гуманитарный груз коллектив магазина собирает из собственных товаров. Например, перед Новым годом они передали военным шампуни, зубные щетки, бритвенные станки и лезвия к ним, а также мыло, влажные гигиенические салфетки и другое.

Волонтеры составляют списки всего необходимого, поэтому со сбором посылок не возникает проблем. Затем они отвозят товары на пункты сбора, откуда те отправляются на фронт.

Комарова считает, что помогать военнослужащим необходимо. Она старается делать это по мере своих возможностей. Ее соседи по торговой площадке также регулярно передают бойцам спецоперации продукты питания, одежду и другие товары по запросу.

В свою очередь, участница столичных ярмарок по имени Нина лично доставляет грузы военным. Ее муж отправился в зону СВО в 2023 году. Сама она продает на ярмарках фрукты, овощи и соленья, а в свободное время собирает нужные вещи и отвозит их на фронтовые территории. Каждый раз женщина передает около 20 коробок.