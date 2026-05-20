Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 10:55

Общество
Главная / Новости /

Психиатр Крупин: люди верят в инопланетян из-за страха одиночества

Психиатр связал веру в НЛО со страхом одиночества

Фото: depositphotos/galdzer

Убежденность в существовании инопланетян помогает людям уходить от реальных проблем и бороться со страхом одиночества. Такое мнение высказал психиатр и психолог Владимир Крупин в разговоре с изданием "Абзац".

По его словам, вера в существование мирового правительства и всемирного заговора как бы снимает с человека ответственность за собственную жизнь.

"В случае с инопланетянами, конечно, речи об ответственности не идет. Но, мне кажется, людям просто прикольно в них верить: это уводит от реальных проблем", – сказал он.

Специалист добавил, что людям легче думать о внеземных цивилизациях, а не о своих лишних 10 килограммах. Психолог отметил большую силу страха одиночества для человеческой психики. Именно эта фобия заставляет многих верить в пришельцев. Ведь оказаться в изоляции для человека равно гибели.

Ранее ФБР заявило о подлинности фотографии со странным существом, похожим на гуманоида, с Тайваня. Кадр был сделан еще в 2011 году человеком по имени Чэнь Юн Цян. Он снимал озеро Цзя Мин. На изображении можно увидеть полупрозрачную фигуру с головой, форма которой напоминает голову богомола.

Жители Коми приняли ярко-голубую вспышку в небе за НЛО

Читайте также


общество

Главное

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика