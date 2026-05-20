Психиатр Крупин: люди верят в инопланетян из-за страха одиночества

Убежденность в существовании инопланетян помогает людям уходить от реальных проблем и бороться со страхом одиночества. Такое мнение высказал психиатр и психолог Владимир Крупин в разговоре с изданием "Абзац".

По его словам, вера в существование мирового правительства и всемирного заговора как бы снимает с человека ответственность за собственную жизнь.

"В случае с инопланетянами, конечно, речи об ответственности не идет. Но, мне кажется, людям просто прикольно в них верить: это уводит от реальных проблем", – сказал он.

Специалист добавил, что людям легче думать о внеземных цивилизациях, а не о своих лишних 10 килограммах. Психолог отметил большую силу страха одиночества для человеческой психики. Именно эта фобия заставляет многих верить в пришельцев. Ведь оказаться в изоляции для человека равно гибели.

Ранее ФБР заявило о подлинности фотографии со странным существом, похожим на гуманоида, с Тайваня. Кадр был сделан еще в 2011 году человеком по имени Чэнь Юн Цян. Он снимал озеро Цзя Мин. На изображении можно увидеть полупрозрачную фигуру с головой, форма которой напоминает голову богомола.

