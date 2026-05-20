Китай продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года

Китай принял решение продлить безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Граждане России с обычными заграничными паспортами могут попасть в Китай без визы на срок не более 30 дней с целью ведения бизнеса, туризма, осмотра достопримечательностей, посещения родственников и друзей, а также транзита.

"Китайская сторона готова совместно с российской стороной продолжать усилия по повышению удобства взаимных поездок граждан двух стран", – цитирует его РИА Новости.

Безвизовый режим для россиян был введен в пробном режиме с 15 сентября 2025 года. На тот момент ожидалось, что он будет действовать до 14 сентября 2026 года. В ответ в декабре 2025 года Владимир Путин подписал указ, позволяющий гражданам КНР до 14 сентября текущего года приезжать в Россию без виз на срок до 30 дней.

