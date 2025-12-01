Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 10:13

Политика

Граждане Китая смогут приезжать в Россию без виз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда граждан Китая в Россию, согласно которому они смогут находиться на территории РФ до 30 дней без визы. Документ размещен на портале правовой информации.

Указ распространяется на граждан, прибывающих в страну с гостевым, деловым или туристическим визитом. В России китайцы смогут участвовать в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.

Кроме того, им разрешен транзит через территорию страны без оформления визы. Для въезда нужен только обычный паспорт гражданина КНР.

Данные правила будут действовать до 14 сентября 2026 года. При этом россияне смогут въезжать в Китай без виз на тех же условиях до той же даты.

Пекин ввел пробный безвизовый режим для россиян в середине сентября . Он затронул всех граждан с обычными паспортами РФ.

Путин назвал данное решение китайских властей приятной неожиданностью и пообещал принять ответные меры. Президент РФ подчеркивал, что последствия введения безвизового режима с КНР будут самыми положительными, так как база межгосударственных отношений создается прежде всего на человеческом уровне.

Спрос россиян на поездки в Китай вырос на 20% после введения безвизового режима

Читайте также


властьполитикатуризм

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика