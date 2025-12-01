Граждане Китая смогут приезжать в Россию без виз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда граждан Китая в Россию, согласно которому они смогут находиться на территории РФ до 30 дней без визы. Документ размещен на портале правовой информации.

Указ распространяется на граждан, прибывающих в страну с гостевым, деловым или туристическим визитом. В России китайцы смогут участвовать в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.

Кроме того, им разрешен транзит через территорию страны без оформления визы. Для въезда нужен только обычный паспорт гражданина КНР.

Данные правила будут действовать до 14 сентября 2026 года. При этом россияне смогут въезжать в Китай без виз на тех же условиях до той же даты.

Пекин ввел пробный безвизовый режим для россиян в середине сентября . Он затронул всех граждан с обычными паспортами РФ.

Путин назвал данное решение китайских властей приятной неожиданностью и пообещал принять ответные меры. Президент РФ подчеркивал, что последствия введения безвизового режима с КНР будут самыми положительными, так как база межгосударственных отношений создается прежде всего на человеческом уровне.