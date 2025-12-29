Умерла исполнительница песни "Прекрасное далеко" Татьяна Дасковская

Фото: kino-teatr.ru

Певица и актриса дубляжа Татьяна Дасковская умерла в 79 лет. Ее похоронили на Заборьевском кладбище в Домодедове Московской области, сообщает портал "Кино-театр.ру".

Уточняется, что артистка ушла из жизни 20 ноября. Последние 26 лет она прожила в Германии.

Дасковская родилась 25 июня 1946 года. Она получила образование дирижера хора, после работала на "Мосфильме" и Киностудии имени Горького.

Кинодебютом Дасковской стало исполнение песни "Будь со мной" в фильме "Вера, Надежда, Любовь" в 1971 году.

Артистка исполняла многие композиции из советского кино, в том числе "Пообещайте мне любовь" из фильма "Акванавты", а также "Прекрасное далеко" из сериала "Гостья из будущего".

Кроме того, она исполнила песни "Чего только нету...", "Осенние деньки" и все песни из фильма "Десять лет без права переписки".