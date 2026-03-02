Форма поиска по сайту

02 марта, 08:54

Общество
Сенатор Мурог: индексация соцпенсии в России затронет около 4,3 млн граждан

В Совфеде рассказали, кто получит проиндексированную пенсию с 1 апреля

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Индексация соцпенсии с 1 апреля затронет около 4,3 миллиона человек, в том числе 3,6 миллиона граждан с соцпенсиями по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца, а также около 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения. Об этом RT заявил сенатор Игорь Мурог.

Он напомнил, что соцпенсии назначаются тем, у кого нет достаточного страхового стажа для страховой пенсии, в том числе несовершеннолетним детям с инвалидностью, детям, родители которых неизвестны, и взрослым инвалидам с детства.

Мурог указал, что после индексации средний размер соцпенсии составит 16 590 рублей. Перерасчет будет произведен автоматически Соцфондом без необходимости подачи заявлений.

"Индексация утверждается правительством России по темпам роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год", – добавил он.

К государственному пенсионному обеспечению относятся участники Великой Отечественной войны, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Жителю осажденного Севастополя" и "Жителю осажденного Сталинграда", а также россияне, пострадавшие от радиационных или техногенных катастроф, члены их семей и работники летно-испытательного состава, перечислил собеседник издания.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал производить индексацию пенсий в России каждые 3 месяца. По его мнению, увеличение размера выплат не успевает за реальным ростом цен и тарифов.

Более того, депутат предложил выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию перед Новым годом, чтобы они могли себе накрыть праздничный стол.

Социальные пенсии вырастут почти на 7% с 1 апреля

