В каких театрах Москвы можно посмотреть на самых юных артистов

Фото: dmtya.ru

В различных столичных театрах показывают постановки, в которых задействованы юные артисты. При этом дети не уступают взрослым мастерам сцены, сообщает "Вечерняя Москва".

Например, в детском музыкальном театре юного актера можно увидеть спектакль "Приключения Тома Сойера", основанный на произведении американского писателя Марка Твена. Зрителей ждут поиски сокровищ, путешествие на остров Джексона и таинственная пещера Дугласа.

В Театре Пушкина все желающие могут посмотреть спектакль "Заповедник" по мотивам повести Сергея Довлатова. Это история о невостребованности писателя Бориса Алиханова, вынужденного развлекать туристов в роли экскурсовода.

В театре "Сфера" представят постановку "Эшелон" по пьесе Михаила Рощина. История разворачивается в вагоне-теплушке, в котором под обстрелы эвакуируются на восток страны сотрудницы завода. Им предстоит добывать еду, ухаживать за больными и при этом оставаться людьми.

Театр Терезы Дуровой представляет спектакль "Девочка, которая умела летать". В нем главную роль играет 9-летняя актриса Агния Лещенко. Ее персонаж не умеет говорить, поэтому все действия и эмоциональные состояния они будет передавать зрителям исключительно пластикой.

В свою очередь, театр "Шалом" показывает спектакль "Мох. История одного пса". Это история о преданной собаке, которая до начала Второй мировой войны жила в семье с детьми. После начала боевых действий животное осталось в одиночестве, однако оно намерено пройти различные испытания, чтобы найти хозяев.

На сцене Детского театра эстрады все желающие могут увидеть постановку "Вождь краснокожих" по мотивам рассказа О. Генри. Комедия заиграет новыми красками благодаря талантливой игре юных актеров, воплотивших образ главного героя.

Тем временем в Театре Камбуровой показывают спектакль "Капли Датского короля". В его основе лежит одноименное стихотворение Булата Окуджавы. Актеры и зрители собираются за столом, чтобы поговорить о поэту и музыканте, вспомнить его песни, задуматься о любви и верности, интеллигентности и мужестве.

В Театре на Таганке зрителей ждет экшен-приключение с огромными младенцами, гигантскими чашками, ростовыми куклами и стихами Владимира Высоцкого. Постановка "Беги, Алиса, беги" рассказывает историю о девочке, которая пытается сбежать из Страны Чудес в реальный мир.

Также в театре "Русская песня" можно увидеть музыкально-драматический спектакль "Ради жизни на земле! Василий Теркин" по мотивам произведения Александра Твардовского. Зрители станут свидетелями ожесточенных боев, остановятся на ночной привал, а затем вернутся в современность, чтобы пройти маршем Бессмертного полка.

В "Геликон-опере" проходит постановка "Страна забытых сказок" – история о сказочных злодеях, которые страдают от того, что дети перестали читать книги и забыли о них.

Ранее сообщалось, что с 6 марта по 29 мая в Театре на Юго-Западе будет проходить спектакль "Последняя женщина сеньора Хуана". Он рассказывают историю о мужчине по имени Хуан, который в прошлом был романтиком, а затем стал философом и насмешником. Однако после встречи с Кончитой он вновь решается на нежное чувство.