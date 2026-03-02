Bloomberg: новый раунд переговоров по Украине может пройти в Стамбуле

Фото: depositphotos/seqoya

Очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти в Стамбуле, сообщает Bloomberg со ссылкой на свой источник.

Журналисты напомнили, что ранее украинский лидер Владимир Зеленский утверждал, что новый раунд трехсторонних переговоров между РФ, США и Украиной пройдет с 5 по 8 марта. Эту встречу никто не отменял, но из-за ситуации на Ближнем Востоке встреча в Абу-Даби "вряд ли состоится".

"В настоящее время воздушное пространство Объединенных Арабских Эмиратов закрыто из-за риска ракетных и беспилотных атак. <...> В качестве альтернативного места проведения рассматривается Стамбул", – говорится в материале.

Также еще одной площадкой для встречи представителей Киева, Москвы и Вашингтона может стать Швейцария.

Ранее Зеленский в грубой форме отказался выводить украинские войска из Донбасса для урегулирования кризиса. Американский лидер Дональд Трамп назвал безумием продолжение конфликта после слов президента Украины.

При этом глава его офиса Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) утверждал, что Россия якобы согласилась принять предложенные американской стороной гарантии безопасности для Украины.

