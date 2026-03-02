Форма поиска по сайту

02 марта, 16:26

Политика

Зеленский дал дипломатам поручение связаться с Китаем по теме переговоров

Фото: ТАСС/IMAGO/Michael Bihlmayer

Президент Украины Владимир Зеленский поручил дипломатам установить контакт с Китаем для вовлечения Пекина в процесс урегулирования украинского конфликта, сообщает RT со ссылкой на один из телеграм-каналов.

Зеленский подчеркнул, что вовлечь Пекин важно для Киева.

В Женеве 17 и 18 февраля прошли трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский.

Вместе с тем украинский лидер отмечал, что украинский конфликт будет невозможно остановить без диалога с Россией. Он признал важность переговоров с Москвой и сообщил, что готов встретиться с Владимиром Путиным.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявлял, что урегулирование конфликта обязательно произойдет, открытым остается лишь вопрос сроков. Также американский лидер в рамках урегулирования хотел бы обеспечить постепенную отмену санкций против России.

