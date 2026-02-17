Трехсторонние переговоры по Украине стартовали в Женеве

Фото: ТАСС/Алена Федина

Трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины стартовали в отеле InterContinental в Женеве, передает РИА Новости.

Также известно, что в Женеву прибыла делегация Великобритании, которая остановилась в этом же отеле, сообщил источник СМИ. Ее возглавляет советник по безопасности британского премьера Кира Стармера Джонатан Пауэлл.

Уточняется, что в самих переговорах Великобритания участия не примет, но хочет получить информацию об итогах трехсторонней встречи.

Переговоры пройдут в закрытом режиме 17 и 18 февраля, а для СМИ будет организован пресс-центр напротив отеля InterContinental.

В состав российской делегации вошли помощник президента и глава переговорной группы Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, а также начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что в ходе переговоров будут обсуждаться основные вопросы, в том числе территориальные. Журналисты также утверждали, что на встрече будет поднята тема энергетического перемирия.

