Более 100 тысяч гектаров затопило на юго-западе Франции из-за наводнений

Фото: ТАСС/ЕРА/GUILLAUME PINON

Свыше 100 тысяч гектаров затопило на юго-западе Франции из-за продолжающихся на протяжении 33 дней наводнений. Об этом сообщил телеканал France Info.

Больше всего от стихии пострадали города в долинах рек Гаронна, Луара и Шаранта. В свою очередь, в департаментах Мен-и-Луара на западе страны, а также Жиронда и Ло-и-Гаронна на юго-западе объявлен наивысший уровень климатической опасности – красный. Еще в 14 департаментах введен предпоследний уровень – оранжевый.

В настоящее время власти продолжают эвакуировать жителей затопленных районов. Под соответствующие мероприятия подпали уже более 1,6 тысячи человек.

По словам руководителя Государственной информационной службы оповещения о наводнениях Люси Шадурн-Факон, стабилизации ситуации в ближайшее время ожидать не стоит.

При этом эксперты опасаются, что наводнения могут повредить замки Луары, среди которых знаменитые Блуа, Шамбор, Шенонсо и Шомон. Причем замок Блуа, принадлежащий городским властям, не был застрахован от природных бедствий из-за больших страховых выплат.

Однако ущерб культурному наследию может нанести значительный финансовый урон Франции. Согласно предварительным подсчетам телеканала BFMTV, убытки оцениваются до 3 миллиардов евро.

Наводнения в том числе были спровоцированы обрушившимся на Францию штормом "Нильс". Он принес ливни и порывистый ветер, скорость которого достигала 150 километров в час.

Из-за непогоды в некоторых регионах нарушилось железнодорожное сообщение. В результате погибли два человека. Кроме того, разбушевавшаяся стихия способствовала отключению электричества. В частности, без света остались более 40 тысяч человек.