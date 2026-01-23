Форма поиска по сайту

23 января, 16:58

Происшествия

Более 120 человек погибли и 720 тысяч пострадали при наводнениях в Мозамбике

Фото: ТАСС/AP/Tete Province

Интенсивные и продолжительные ливни вызвали в Мозамбике Юго-Восточной Африки наводнения, в результате которых погибли 122 человека и пострадали свыше 720 тысяч, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России.

"В эпицентре катаклизма находятся провинции юга и центра республики, в некоторых районах уровень воды доходит до 9 метров", – говорится в сообщении.

Тем не менее информация о пострадавших россиянах в дипмиссию не поступала.

По данным посольства, наводнение привело к разрушению более 5 тысяч жилых домов. Кроме того, в государстве пострадали важнейшие объекты инфраструктуры и ключевые транспортные коридоры. Наиболее остро власти обсуждают вопросы о перемещении жителей из пострадавших районов, организации центров временного размещения, оказании медицинской и гуманитарной помощи.

Дипмиссия подчеркнула, что обстановка остается напряженной. С 16 января на территории республики действует наивысший, красный уровень опасности. Россия и Мозамбик организовали переговоры об оказании помощи в ликвидации последствий стихии.

Ранее 2 человека погибли и свыше 40 тысяч домов остались без электричества из-за урагана "Юханнес" в Швеции. В некоторых районах страны скорость ветра превысила 45 метров в секунду, а в центре города Сундсвалль сорвало часть крыши отеля. Еще до начала бедствия было отменено железнодорожное движение в центральной и северной частях страны.

Новости мира: два человека погибли в Греции из-за наводнения

