Мост обрушился на юге Франции из-за дождей

Фото: 123RF.com/photobatsumaru

Мост обрушился в коммуне Сен-Флоран в департаменте Верхняя Корсика на юге Франции из-за проливных дождей, паводков и наводнений. Об этом сообщила радиостанция ici.

"В департаменте Верхняя Корсика все еще действует оранжевый (второй по значимости. – Прим. ред.) уровень погодной опасности из-за дождей, паводков и наводнений", – отмечается в сообщении.

В результате ЧП пострадавших нет.

Оранжевый уровень погодной опасности также введен на других территориях южной части страны. Французская метеослужба уточнила, что он объявлен в окситанских департаментах Од и Восточные Пиренеи.

Ранее автомобильный мост частично обрушился из-за оползня в китайской провинции Сычуань. Инцидент произошел в городском уезде Баркам. Оползень сошел с гор, которые расположены неподалеку от моста. В результате случившегося местным властям пришлось отрегулировать движение транспорта на одном из участков шоссе.

