В Приморье обрушился мост через реку Большую Уссурку

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Мост через реку Большую Уссурку в районе села Мельничного временно закрыт для движения после обрушения одного из пролетов. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации Красноармейского муниципального округа Приморского края сообщает ТАСС.

"В ночь с 4 на 5 февраля произошло обрушение одного пролета муниципального моста в районе села Мельничного. Введен запрет на передвижение по мостовому переходу. В границах села Мельничное введен режим повышенной готовности", – указано в сообщении.

По данным прокуратуры Приморья, повреждение моста произошло во время движения грузового автомобиля, перевозившего лесоматериалы. Ведомство проводит проверку по факту инцидента.

В пресс-службе прокуратуры также отметили, что альтернативное дорожное сообщение с селами Таежным и Молодежным возможно через поселок городского типа Терней. Надзорное ведомство контролирует восстановление движения транспорта, установление размера ущерба и его возмещение.

В ноябре прошлого года обрушился мост между селами Изумрудным и Маслово над железной дорогой в Крыму. В этот момент на нем находились легковушка и грузовик. В результате происшествия пострадали два человека. Следователи считают, что причиной обрушения стало движение перегруженного грузового автомобиля.