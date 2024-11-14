Между Крымом и Запорожьем приостановили ж/д перевозки из-за ЧП на мосту

Фото: МЧС России

Железнодорожные перевозки между Крымом и Запорожской областью приостановлены из-за обрушения автомобильного моста на полуострове. Об этом сообщает Министерство транспорта и транспортной инфраструктуры Запорожской области, передает ТАСС.

"Восстановить сообщение предполагается в течение суток, сразу после завершения разбора обрушившегося моста на территории Крыма", – заявили в ведомстве.

Об обрушении автомобильного моста, расположенного над железнодорожным полотном между селами Изумрудное и Маслово в Крыму, стало известно вечером 13 ноября. В момент происшествия на мосту находились легковой автомобиль и грузовик.

Сотрудникам МЧС России удалось деблокировать двух пострадавших. На месте происшествия задействованы 43 специалиста и 16 единиц техники.

