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Между Крымом и Запорожьем приостановили ж/д перевозки из-за ЧП на мосту
Фото: МЧС России
Железнодорожные перевозки между Крымом и Запорожской областью приостановлены из-за обрушения автомобильного моста на полуострове. Об этом сообщает Министерство транспорта и транспортной инфраструктуры Запорожской области, передает ТАСС.
"Восстановить сообщение предполагается в течение суток, сразу после завершения разбора обрушившегося моста на территории Крыма", – заявили в ведомстве.
Об обрушении автомобильного моста, расположенного над железнодорожным полотном между селами Изумрудное и Маслово в Крыму, стало известно вечером 13 ноября. В момент происшествия на мосту находились легковой автомобиль и грузовик.
Сотрудникам МЧС России удалось деблокировать двух пострадавших. На месте происшествия задействованы 43 специалиста и 16 единиц техники.
Новости регионов: в Крыму обрушился автомобильный мост