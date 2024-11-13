13 ноября, 22:03 (обновлено 13.11.2024 22:26)Происшествия
Мост обрушился в Джанкойском районе Крыма
В момент происшествия на мосту находились легковой автомобиль и грузовик. Сейчас сотрудникам ведомства удалось деблокировать двух пострадавших. Их направили к медикам. На данный момент на месте происшествия задействованы 43 специалиста и 16 единиц техники.
Ранее в немецком Дрездене рухнул один из участков моста, где расположена пешеходная зона и трамвайные пути. Обрушение произошло в ночь с 10 на 11 сентября.
В результате происшествия две трубы централизованного теплоснабжения были повреждены. В связи с этим в городе фиксировались перебои с теплоснабжением. Кроме того, как уточнили СМИ, из-за повреждения конструкций кипяток, протекающий по трубам, затопил близлежащие улицы.