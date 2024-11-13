Мост обрушился в Джанкойском районе Крыма

В Крыму между селами Изумрудное и Маслово рухнул автомобильный мост, который расположен над железнодорожным полотном. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В момент происшествия на мосту находились легковой автомобиль и грузовик. Сейчас сотрудникам ведомства удалось деблокировать двух пострадавших. Их направили к медикам. На данный момент на месте происшествия задействованы 43 специалиста и 16 единиц техники.

Ранее в немецком Дрездене рухнул один из участков моста, где расположена пешеходная зона и трамвайные пути. Обрушение произошло в ночь с 10 на 11 сентября.

В результате происшествия две трубы централизованного теплоснабжения были повреждены. В связи с этим в городе фиксировались перебои с теплоснабжением. Кроме того, как уточнили СМИ, из-за повреждения конструкций кипяток, протекающий по трубам, затопил близлежащие улицы.

