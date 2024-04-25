BFMTV: мельничные крылья кабаре "Мулен Руж" обрушились в Париже

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У кабаре "Мулен Руж" в районе Пигаль в Париже обрушились мельничные крылья, украшавшие его здание. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел в ночь на 25 апреля. В результате происшествия также пострадала вывеска заведения – она лишилась первых трех букв.

"Причина этого падения пока неизвестна", – сообщили телеканалу спасатели.

В результате произошедшего никто не пострадал. Риска последующего обрушения спасатели не обнаружили.

Ранее по кварталам вокруг Букингемского дворца в Лондоне разбежались напуганные лошади. Инцидент произошел во время ежедневных утренних учений. Одна из лошадей врезалась в автобус с туристами и разбила лобовое стекло. В результате пострадали минимум 5 человек.

