16 ноября, 23:38Мэр Москвы
Собянин сообщил об отражении атаки уже 136 направлявшихся к Москве БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО уничтожили еще 24 беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.
Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков
Таким образом, общее число сбитых на подлете к столице БПЛА с вечера 16 ноября увеличилось до 136. Ранее сообщалось об уничтожении 112 беспилотников.
На фоне продолжающейся атаки в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.