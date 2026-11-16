Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО уничтожили еще 24 беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков

Таким образом, общее число сбитых на подлете к столице БПЛА с вечера 16 ноября увеличилось до 136. Ранее сообщалось об уничтожении 112 беспилотников.

На фоне продолжающейся атаки в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.