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Переговоры России и США по снятию раздражителей проходят "ни шатко ни валко". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Андрею Кондрашову для ТАСС и ВГТРК.

По словам Лаврова, переговорный процесс идет туго даже несмотря на то, что он всегда обращает на это внимание при встрече с госсекретарем США Марко Рубио. Министр добавил, что они виделись в Нью-Йорке, а затем в Атланте на встрече глав МИД "Большой двадцатки" (G20).

Глава МИД отметил, что доносит до американской стороны вопросы о нормальной работе посольств – в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон. Еще одна тема – возможность "ездить по стране не 25 миль от центра города, столицы, а как-то более цивилизованно".

Кроме того, в повестке остаются прямые рейсы между странами и возвращение собственности – пяти объектов, арестованных еще в те времена, когда Белый дом занимал Барак Обама.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Соединенными Штатами, если ей это будет выгодно. В то же время, подчеркнул он, Москва готова и к наращиванию санкций со стороны Запада.

