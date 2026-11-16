Фото: кадр из фильма "Звездные войны: Эпизод 6 – Возвращение Джедая"; режиссер – Ричард Маркуанд; производство – Lucasfilm Ltd.

Британскую актрису и каскадера Тину Симмонс, снимавшуюся в "Звездных войнах" и "Темном рыцаре", обнаружили мертвой в ее квартире. Об этом сообщило издание Daily Mail, ссылаясь на подругу артистки.

При этом причины смерти не раскрываются.

Симмонс играла эпизодические роли и подменяла актеров на трюках в крупных франшизах. В частности, она участвовала в съемках эпизодов "Звездных войн", нескольких фильмов о Джеймсе Бонде, "Темного рыцаря" и "Человека-паука". В ее фильмографии свыше 200 ролей в кино и сериалах, при этом в титрах она часто не была указана.

Ранее звезда венгерской версии шоу "Холостяк" Аннабелла Ловас была найдена мертвой на испанском курорте Гран-Канария. Ее тело было обнажено ниже пояса, а личность удалось установить лишь спустя год после обнаружения.

