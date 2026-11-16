Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные днем 16 ноября с помощью БПЛА нанесли удар по складу хранения беспилотников и комплектующих к ним в селе Новые Петровцы Киевской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Кроме того, в морском порту Николаев поражены объекты инфраструктуры, предназначенной для хранения горюче-смазочных материалов для обеспечения украинской армии. Также в районе железнодорожной станции Днепропетровск ликвидирован локомотив, использовавшийся для перевозки грузов в интересах противника.

Ранее армия России атаковала объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также места, где хранятся и запускаются дроны.

Помимо этого, под удар попали места временного размещения украинских солдат в 141 районе. В ходе атак использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию.