Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские военные с начала спецоперации на Украине уничтожили 290 565 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 658 танков и других боевых бронированных машин.

Также, по данным министерства, ликвидированы 1 797 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 36 934 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 77 338 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 1 065 украинских дронов, а также три управляемые авиабомбы и ракету из американской РСЗО HIMARS.

Также российские войска нанесли удары по объектам противника в 149 районах. В результате были поражены военные аэродромы, склады с боеприпасами и пункты временной дислокации украинских формирований.