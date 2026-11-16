Фото: телеграм-канал "Следственный комитет Беларуси"

Белорусские пограничники нашли тело иностранки в Верхнедвинском районе, на границе с Латвией. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.

Погибшая – гражданка другой страны. Во время осмотра документов, средств связи и личных вещей умершей не нашли. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, ее уже назначили.

В СК Белоруссии подчеркнули, что на латвийском направлении продолжают гибнуть беженцы.

Ранее группа неизвестных в масках незаконно пересекла границу с территории Белоруссии в Латвию. Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава рассказал, что нарушители повредили распределительный щит и похитили камеры видеонаблюдения. При этом они успели вернуться на белорусскую сторону до прибытия пограничников.