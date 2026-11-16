Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В учебнике "Литературное чтение" для 3-го класса текст стихотворения Александра Пушкина "Зимний вечер" опубликован без строфы про няню и кружку. Книга вышла в 2023 году, но о сокращении стало известно только сейчас, пишет "Фонтанка".

В произведении поэт обращается к няне Арине Родионовне, с которой проводил зимние вечера. В современном учебнике из стихотворения убрали строки "Выпьем, добрая подружка" и "Выпьем с горя; где же кружка?".

Пособие входит в серию "Литературное чтение. 1–4 классы", которая включена в федеральную рабочую программу начального общего образования. Под заголовком стихотворения есть пометка о том, что текст приведен в сокращении.

Сокращение заметила жительница Петербурга, чей сын должен был выучить стихотворение. По ее словам, учебник остался в машине, поэтому семья взяла сборник Пушкина. Позже мальчик сравнил текст в учебнике со сборником и обнаружил, что этих строк в учебнике нет.

Ранее стало известно, что единые государственные учебники по шести дисциплинам начнут использовать с 1 сентября 2027 года в организациях среднего профессионального образования. Речь идет про учебники по обществознанию, русскому языку, литературе, химии, физике и биологии.

