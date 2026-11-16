Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ноябрь является наиболее оптимальным временем для покупки сладких подарков на Новый год. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве России Петра Щербаченко.

Эксперт отметил, что ближе к праздничным дням спрос на сладкие угощения возрастает, поскольку многие родители ищут лакомства своим детям. В ноябре же можно приобрести сладости со скидкой, поскольку проходят многие распродажи.

"Рекомендуется сравнивать цены на маркетплейсах, в торговых сетях и специализированных кондитерских магазинах. В ноябре ассортимент существенно шире, а риск дефицита популярных наборов отсутствует", – рассказал Щербаченко.

По его словам, сэкономить также поможет самостоятельная сборка сладкого набора, однако важно обращать внимание на состав продукции и приобретать конфеты с минимальным количеством добавок и консервантов.

"В набор можно добавить 5–7 видов любимых конфет и небольшой сюрприз – игрушку, стикеры или раскраску", – посоветовал эксперт.

Ранее сообщалось, что подготовка к Новому году с подарками для семьи, друзей и коллег может потребовать от 27 250 до 59 500 рублей, если планируется поздравить 14 человек. В список вошли три коллеги, супруг или супруга, родители, пять друзей, брат или сестра, а также бабушка и дедушка.