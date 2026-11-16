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Власти Иордании закрыли доступ к мессенджеру Telegram на территории королевства. Об этом сообщило управление общественной безопасности страны.

По данным ведомства, Telegram стал площадкой для распространения экстремизма и радикализма, а также для киберпреступлений, что угрожает национальной безопасности. Блокировка нужна для укрепления цифровой безопасности и защиты пользователей. Срок блокировки и условия ее снятия в заявлении не указаны.

Среди рисков, связанных с цифровыми платформами, в управлении назвали угрозы, шантаж и распространение противоправных материалов. Граждан призвали соблюдать осторожность в соцсетях, не связываться с владельцами неизвестных аккаунтов и не переходить по ссылкам из непроверенных источников. О противоправных публикациях и действиях рекомендовано сообщать по официальным каналам.

При этом в России ограничения на работу Telegram действуют с февраля. Причиной для такого решения послужило несоблюдение законов страны. В октябре задолженность мессенджера по неоплаченным в срок штрафам за нарушение российских законов превысила 45 миллионов рублей. В эту сумму включены штрафы, вынесенные Роскомнадзором и мировыми судьями Москвы.

