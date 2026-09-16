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16 сентября, 08:01

Технологии

Telegram заблокировал более 100 тыс групп и каналов впервые с 3 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Telegram за минувший вторник, 15 сентября, заблокировал 110 130 групп и каналов, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику мессенджера.

Отметку в 100 тысяч показатель превысил впервые с 3 сентября, когда было зафиксировано 106 388 блокировок.

Мессенджер с начала недели заблокировал 192 748 групп и каналов, включая 343 сообщества, связанных с терроризмом. С начала 2026 года общее число блокировок составило 25 744 364, в том числе 176 081 сообщество, связанное с терроризмом.

В Telegram отметили, что с 2015 года модерация состоит из жалоб пользователей и проактивного мониторинга на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.

Ранее сообщалось, что мессенджер обязан оплатить 38 миллионов рублей за нарушение российского законодательства. Это неоплаченные штрафы Роскомнадзора и мировых судей Москвы. Всего в отношении мессенджера заведено 27 исполнительных производств, а принудительное взыскание ведется лишь по трем.

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