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16 сентября, 08:35

Город

Город выставил на торги 14 нежилых помещений в Южном Бутове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Предприниматели смогут приобрести на торгах 14 коммерческих помещений свободного назначения в Южном Бутове. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Объекты расположены на первом этаже дома 15 в Чечерском проезде и имеют отдельные входы. Их площадь варьируется от 45,2 до 165,7 квадратного метра. По словам Пуртова, в помещениях можно открыть фитнес-студии, салоны красоты, торговые точки или кафе с зоной коворкинга.

Глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что жилой комплекс, в котором размещены объекты, возвели в прошлом году в рамках программы реновации. Первые этажи таких домов заранее отводятся под нежилые помещения. ЖК находится в процессе заселения, что формирует устойчивый поток потенциальных клиентов и стабильный потребительский спрос.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 28 сентября. Открытые торги состоятся 6 октября на площадке "Росэлторг".

Кроме того, нежилое помещение свободного назначения доступно для предпринимателей под адресу Гоголевский бульвар, дом 23. Площадь помещения – 172,2 "квадрата". В нем можно открыть галерею современного искусства, магазин одежды или многофункциональное пространство.

"Торги Москвы": процедура торгов

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