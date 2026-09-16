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16 сентября, 08:12

Политика

Волейболистка Варвара Шубина попала в базу украинского сайта "Миротворец"

Фото: sparta-nn.ru

Данные российской волейболистки Варвары Шубиной появились в базе украинского экстремистского сайта "Миротворец", сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ресурса.

Шубину обвиняют в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в открытой поддержке России.

Поводом для внесения послужило то, что спортсменка участвовала во II Спартакиаде народов России. Согласно публикации на сайте, Шубина выступала за сборную Санкт-Петербурга, которую составили из игроков волейбольной команды "Ленинградка". Кроме того, ресурс отмечает участие в спартакиаде спортсменов из Крыма, ДНР и ЛНР.

Ранее сайт опубликовал персональные данные российской волейболистки Софьи Булгаковой. Ей предъявляют обвинения в поддержке России и "пропаганде", а также якобы в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

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