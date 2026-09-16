Россельхознадзор обязал изъять и уничтожить партию вакцины "Мультикан-8"

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В РФ необходимо изъять из обращения и уничтожить ветеринарный препарат "Мультикан-8" серии № 20. Соответствующее решение принял Россельхознадзор.

В документе ведомства прописано, что основанием является решение, закрепленное приказом от 11 сентября 2026 года № 1163. Производитель вакцины – ООО "Ветбиохим". Указанная серия имеет срок годности до января 2028 года.

Компании "Ветбиохим" предписано организовать изъятие и ликвидацию данной серии препарата. Документальное подтверждение уничтожения требуется предоставить в Россельхознадзор в срок, установленный законом.

В конце августа жители Ярославской области заявили, что после введения вакцины "Мультикан-8" у питомцев появились рвота и судороги, а температура тела повышалась. Тогда же СМИ сообщили, что несколько щенков умерли из-за препарата.

После ЧП производитель отозвал серию № 20 "Мультикана-8". А компания заявила, что продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

Позже стало известно о приостановке Россельхознадзором обращения препарата указанной серии. Вместе с Люблинской межрайонной прокуратурой проводятся контрольно-надзорные мероприятия по проверке ООО "Ветбиохим".

