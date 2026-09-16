Путин обратится к россиянам по случаю предстоящих выборов в Госдуму

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Владимир Путин выступит с телеобращением к гражданам страны в преддверии выборов в Госдуму 16 сентября в 18:00 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков также сообщил, что Кремль пока не определился, в каком формате Путин проголосует на предстоящих выборах. При этом пресс-секретарь президента напомнил, что в предыдущие годы глава государства пользовался онлайн-голосованием.

"Предыдущие несколько лет президент использовал очень удобный, очень надежный способ голосования – это онлайн", – пояснил представитель Кремля.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут 18–20 сентября. Всего в рамках единого дня голосования в 2026 году состоится более 2,2 тысячи избирательных кампаний, по итогам которых предстоит заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова к провокациям Запада на предстоящих выборах в Госдуму. По ее словам, российские дипломаты в западных странах готовы к провокациям в ходе электорального процесса.