В "Лосином острове" предупредили о запрете на сбор желудей и каштанов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Желуди и каштаны на территории национального парка "Лосиный остров" нельзя собирать, поскольку они имеют значение для местной экосистемы. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Лосиный остров" относится к особо охраняемым природным территориям Москвы, где запрещено собирать растения и любые их части. Опавшие плоды деревьев являются пищей для животных, а также участвуют в естественном восстановлении леса.

В департаменте отметили, что в обычных городских парках и лесопарках, которые не имеют статуса особо охраняемой природной территории, собирать упавшие на землю желуди и каштаны обычно разрешается. При этом деревья не должны получать повреждений.

Отдельно москвичам напомнили о запрете ломать ветки деревьев и кустарников. Это правило действует на всех природных территориях столицы, включая обычные парки и скверы.

По данным департамента, повреждение ветвей может привести к заболеванию или гибели растения. Для поделок вместо сорванных веток рекомендуют использовать упавшие после ветра ветви либо другие природные материалы – шишки, сухие листья и травы.

Ранее дендрарий нацпарка сообщил о переходе на зимний график работы с 21 сентября. Посещать территорию можно будет со вторника по воскресенье, а понедельник станет санитарным днем. При этом Босоногая тропа и экотропа "Леса России" продолжат принимать посетителей.