Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 13:43

Общество

В "Лосином острове" предупредили о запрете на сбор желудей и каштанов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Желуди и каштаны на территории национального парка "Лосиный остров" нельзя собирать, поскольку они имеют значение для местной экосистемы. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Лосиный остров" относится к особо охраняемым природным территориям Москвы, где запрещено собирать растения и любые их части. Опавшие плоды деревьев являются пищей для животных, а также участвуют в естественном восстановлении леса.

В департаменте отметили, что в обычных городских парках и лесопарках, которые не имеют статуса особо охраняемой природной территории, собирать упавшие на землю желуди и каштаны обычно разрешается. При этом деревья не должны получать повреждений.

Отдельно москвичам напомнили о запрете ломать ветки деревьев и кустарников. Это правило действует на всех природных территориях столицы, включая обычные парки и скверы.

По данным департамента, повреждение ветвей может привести к заболеванию или гибели растения. Для поделок вместо сорванных веток рекомендуют использовать упавшие после ветра ветви либо другие природные материалы – шишки, сухие листья и травы.

Ранее дендрарий нацпарка сообщил о переходе на зимний график работы с 21 сентября. Посещать территорию можно будет со вторника по воскресенье, а понедельник станет санитарным днем. При этом Босоногая тропа и экотропа "Леса России" продолжат принимать посетителей.

Читайте также


обществогород

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика