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16 сентября, 16:28

Мэр Москвы

Собянин и Беглов подписали соглашение о расширении внедрения ЕМИАС в Петербурге

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В рамках рабочего визита в Санкт-Петербург Сергей Собянин вместе с губернатором города Александром Бегловым пообщался с врачами городской больницы Святого Великомученика Георгия об их опыте использования Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).

Были подписаны новые соглашения, благодаря которым для 5,6 миллиона петербуржцев медпомощь станет доступнее и качественнее. Мэр Москвы выразил надежду, что внедрение данной системы в медицину Петербурга улучшит качество оказания помощи пациентам, а также позволит сделать работу врачей эффективнее и точнее.

"Мы, развивая эти (единые цифровые.– Прим. ред.) системы, дополняем друг друга, помогаем друг другу развивать систему здравоохранения в целом. Очень важна, конечно, работа министерства здравоохранения РФ. По горизонтали мы должны все взаимодействовать и начать работать", – подчеркнул Собянин.

По его словам, очень важно то, что пациенты из Петербурга могут приехать по специальным направлениям в Москву, а москвичи, в свою очередь, могут приехать в Северную столицу.

"Взаимный обмен информацией очень важен, потому что движение людей между Санкт-Петербургом и Москвой просто гигантское. Все поезда забиты полностью, самолеты, тысячи машин переезжают", – добавил мэр.

В свою очередь, Беглов заявил, что в настоящее время ЕМИАС внедрена в 50 из 69 городских стационаров. При этом до конца года будет завершен переход остальных стационаров.

"Мы с Москвой давно работаем над созданием единой платформы. Интегрируем системы по всем направлениям, создаем единое цифровое пространство двух мегаполисов", – сказал губернатор Санкт-Петербурга.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы напомнили, что внедрение московской системы ЕМИАС в стационарах Петербурга было начато в феврале 2024 года. Столичные специалисты провели обучение для 16 тысяч медицинских работников.

Ранее Собянин рассказал о создании в Москве нового каркаса стационарной медпомощи: в городе для этого строят новые, а также полностью обновляют существующие больничные корпуса. Преобразования затрагивают не только сами здания, но и прилегающие к ним территории. Всего с 2020 года благоустроены территории примерно 20 стационаров.

Собянин: система ЕМИАС будет внедрена в поликлиниках Санкт-Петербурга

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