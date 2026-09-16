Более 300 тысяч человек возобновили профилактику здоровья благодаря "Московскому чекапу"

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Более 300 тысяч жителей столицы, которые последние два года не проходили обследования или вовсе не обращались в городские поликлиники, присоединились к профилактике благодаря программе "Московский чекап", сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Многие жители откладывают профилактические обследования, пока ничего не беспокоит. Но именно профилактика позволяет вовремя заметить риски, не дожидаясь появления тревожных симптомов", – передает ее слова портал мэра и правительства столицы.

Она отметила, что факторы риска для здоровья были выявлены практически у всех, кто присоединился к профилактике.

Всего участниками "Московского чекапа" стали более 1,5 миллиона жителей столицы, а 700 тысяч завершили первый онлайн-этап. Согласно его результатам, почти у половины участников обнаружена вероятность сердечных патологий, у 40% – болезней ЖКТ, у 30% – диабета. Дополнительно назначили более трех миллионов лабораторных и инструментальных исследований.

Дистанционный старт чекапа происходит в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО": пользователь заполняет анкету о самочувствии и образе жизни, проходит функциональные тесты и вносит данные о составе тела, полученные с помощью умных весов или аппаратов биоимпедансометрии в городских точках.

Программа при этом объединяет диспансеризацию, федеральную программу здорового долголетия и расширенный московский пакет обследований в единый персонализированный маршрут профилактики.

Система сопоставляет эти сведения с информацией из электронной медкарты, учитывает ранее пройденные исследования и выявленные факторы риска, а затем автоматически формирует индивидуальный перечень анализов, обследований и консультаций. Записаться на них можно онлайн, пройти – в городской поликлинике.

Набор процедур определяется с учетом состояния здоровья конкретного человека. Москвич получает персональные рекомендации, а при выявлении отклонений – направление на консультацию и углубленное обследование. Программа доступна всем совершеннолетним горожанам, прикрепленным к столичным поликлиникам.

Первый шаг к прохождению чекапа и проверку отдельных показателей здоровья можно сделать, гуляя по городу. В рамках проекта "Лето в Москве" до конца сентября открыты павильоны на Никитском бульваре, Трубной площади и ВДНХ. Здесь бесплатно за 15–20 минут можно пройти экспресс-диагностику на современном оборудовании с использованием технологий искусственного интеллекта, а также воспользоваться станциями нейрофитнеса и тренажерами для оценки реакции и силы хвата. Сотрудники центров госуслуг также расскажут, как присоединиться к "Московскому чекапу".

Ранее сообщалось, что за 2 года в проекте "Стану мамой" приняли участие порядка 450 тысяч москвичек, сдавших анализ на антимюллеров гормон. По сравнению с первым годом число участниц увеличилось в два раза. В настоящее время более 10 тысяч участниц проекта ожидают появления ребенка. Еще около 400 пациенток за все время прибегнули к бесплатной криоконсервации яйцеклеток и эмбрионов, в том числе свыше 200 – за последний год.

