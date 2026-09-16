Т-Банк выпустил новое мобильное приложение для iPhone

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Т-Банк представил новую версию мобильного приложения для iPhone, которое уже доступно в App Store под названием Craftersy. Об этом сообщается в телеграм-канале банка.

"Установите или обновите наше новое приложение Craftersy или CraftT", – говорится в публикации.

В организации уточнили, что после выхода операционной системы iOS 27 некоторые версии приложений могут некорректно работать, а в новом приложении эта проблема устранена. Craftersy стилизовано под онлайн-книгу для записи рецептов, однако после скачивания пользователю становится доступен привычный интерфейс банковского сервиса.

Ранее некоторые владельцы iPhone пожаловались на проблемы после обновления до iOS 27. У части пользователей исчезли с телефона российские приложения без возможности повторной загрузки. Другие программы же могут запуститься с ограничениями – например, в них нельзя будет отправить фотографию или удалить сообщение.