Роботы-гуманоиды могут появиться в домах россиян через 3–5 лет

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Человекоподобные роботы могут появиться в домах россиян в ближайшие 3–5 лет. Об этом РИА Новости рассказал представитель компании "АТМ Альянс" Иван Дубовицкий на Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени.

По его словам, в данный момент активно тестируются различные гуманоидные роботы. Два из них – Гарик и Платон – представлены на выставке форума, где они развлекают гостей и информируют об экспозициях.

"Мы создаем программное обеспечение, чтобы подобные роботы работали под задачи бизнеса и обычных людей. Думаю, через 3–5 лет в России их можно будет использовать дома как помощников", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пока роботы широко не используются, так как вопросы полноценной безопасности еще не решены. Нужно более качественное и проверенное временем программное обеспечение, чтобы машины можно было безопасно использовать, подчеркнул Дубовицкий.

Предполагается, что в будущем можно будет покупать лицензии на определенные функции робота, например домашний помощник, внедрение в производство, складские операции.

Ранее замглавы Минпромторга России Роман Чекушов не исключил появление роботов-гуманоидов в магазинах и на пунктах выдачи заказов. Они смогут работать кассирами и выдавать товары на маркетплейсах, однако полная замена людей в этих профессиях не ожидается.