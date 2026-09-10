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10 сентября, 10:56

Технологии

Минпромторг не исключил появления робота-кассира в магазинах

Фото: 123RF.com/zyabich

Человекоподобные роботы в будущем могут работать кассирами или выдавать товары на маркетплейсах, однако полной замены людей в этих профессиях ждать не стоит. Об этом в интервью РИА Новости сообщил статс-секретарь – заместитель главы Минпромторга России Роман Чекушов.

По его словам, развитие технологии антропоморфных роботов критически важно для России не столько во взаимодействии с потребителем, сколько в работе с мелкоштучным товаром. Сейчас в стране уже ведется работа по внедрению в магазинах технологий машинного зрения и устройств хватательного рефлекса.

Ранее заммэра Москвы, руководитель департамента Мария Багреева сообщила, что участники федерального проекта "Производительность труда" могут внедрять роботов без покупки оборудования. Новую меру поддержки разработал департамент экономической политики и развития Москвы совместно с поставщиками и интеграторами роботизированных систем.

На пилотном этапе воспользоваться ею смогут 50 компаний, взяв сервисных и коллаборативных роботов в аренду или лизинг на срок от 36 месяцев. Эксперты АНО "Мосстратегия" бесплатно проведут диагностику производства, подберут оборудование под конкретные задачи, рассчитают ожидаемый экономический эффект и срок окупаемости, а также помогут связаться с поставщиками и интеграторами.

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