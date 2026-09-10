Москвичи получили права собственности на 38 нежилых помещений в домах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

38 нежилых помещений в многоквартирных домах и административных зданиях переданы в общую долевую собственность москвичей в сентябре. Их суммарная площадь превысила 10,2 тысячи квадратных метров, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Помещения находятся в 7 административных округах города. При этом 36 объектов расположились в многоквартирных домах, 2 – в нежилых зданиях.

Как рассказала глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева, 16 подвальных помещений находятся в жилых домах в центре города. Площадь помещений в многоквартирных домах составляет 10,1 тысячи квадратного метра, а в нежилых зданиях – порядка 35 "квадратов".

Собственники квартир и владельцы недвижимости в административных зданиях могут оформить право общей долевой собственности на подвалы, чердаки, лестничные клетки и технические помещения. Как правило, там появляются комнаты для консьержей, а также для хранения сезонных вещей и средств индивидуальной мобильности.

Ефимов напомнил, что такое право жильцы многоквартирных домов получили в 2014 году. В 2021-м эта возможность появилась у владельцев помещений в административных зданиях.

Ранее город выставил на торги нежилое помещение в историческом здании на Гоголевском бульваре. Оно находится в подвале пятиэтажки, которая признана исторически ценным градоформирующим объектом. Площадь объекта свободного назначения составляет 172,2 квадратного метра.

