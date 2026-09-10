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10 сентября, 15:54

Общество

Новый порядок медпомощи пациентам с зависимостями заработал в РФ

Фото: depositphotos/sudok1

С 1 сентября в России вступил в силу новый порядок оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия и наркология". Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай на пресс-конференции в Москве.

По словам Салагая, документ содержит ряд новелл. В частности, появилось профилактическое консультирование лиц с проблемами, связанными с образом жизни, а также с подозрением на наркологические расстройства.

"Это семейное консультирование людей с наркологическими расстройствами, в том числе с патологическим влечением к азартным играм", – приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, стало доступно мотивационное консультирование таких пациентов. Его цель – побудить их к диспансерному наблюдению и реабилитации.

Ранее сообщалось, что российский Минздрав обновит порядок проведения профилактических медосмотров и диспансеризации взрослых. В частности, в диспансеризацию включат оценку липидного профиля для определения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Гражданам до 39 лет анализ будут проводить раз в 6 лет.

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