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10 сентября, 17:26

Политика

Телеведущий UBC провозглашен новым королем угандийского королевства Торо

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/isibotvandradio

Принц Эдвард Рукиди Кидзанангома, известный телеведущий государственной вещательной корпорации Уганды UBC, стал новым правителем королевства Торо. Об этом сообщил телеканал Africanews.

Решение о назначении было принято комитетом по наследованию Торо. Однако королева Бест Кемигиса, мать скончавшегося короля Ойо Ньимбы Кабамбы Игуру Рукиди IV, выступила с возражениями. По ее словам, это противоречит последней воле сына, которую огласили в день его смерти в присутствии членов королевской семьи и правительства. Имя, указанное в завещании, она не назвала.

В Уганде официально признаны несколько традиционных королевств. Они не обладают государственной властью, но их монархи сохраняют значительное культурное и общественное влияние.

Ранее считалось, что новым королем может быть избран вратарь и капитан ФК SE Dons Джордж Десмонд Камураси. Он является сыном принца Джорджа Десмонда Мугеньи и двоюродным братом умершего монарха. При этом премьер-министр Торо Кэлвин Армстронга Рвомиире и Кемигиса утверждали, что Ойо оставил после себя сына.

Король скончался в США 27 августа. Он лечился от агрессивной формы рака. На престол он взошел 12 сентября 1995 года, в возрасте трех лет, и был королем почти 31 год.

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