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Вратарь и капитан лондонского футбольного клуба SE Dons Джордж Десмонд Камураси может стать новым королем традиционного королевства Торо на западе Уганды, сообщила The Times.

36-летний Камураси назначен преемником умершего короля Ойо Ньимбы Кабамбы Игуру Рукиди IV. Он двоюродный брат покойного монарха и сын принца Джорджа Десмонда Мугеньи. Камураси воспитывался в Великобритании и выступает за SE Dons, команду из девятого дивизиона английского футбола.

Ойо родился 16 апреля 1992 года. На престол он вступил 12 сентября 1995 года, в возрасте трех лет, после смерти отца Патрика Дэвида Мэтью Кабойо Олими III. Тогда он считался самым молодым действующим королем в мире. До совершеннолетия в управлении королевством ему помогал регентский совет.

Король скончался 27 августа в Соединенных Штатах, где, по словам Мусевени, он проходил лечение от агрессивной формы рака. Он занимал престол почти 31 год. Традиционные королевства Уганды не имеют государственной политической власти, но их монархи сохраняют значительное культурное и общественное влияние.

Как писали СМИ Уганды, из 18 присутствовавших на заседании членов комитета королевской семьи, созданного для выбора преемника, 15 проголосовали за Камураси. Всего в комитете 21 человек. В то же время клан Бабиито, который правит, официально не подтвердил эти данные.

По словам представителя клана Мозеса Мусингузи, утверждения о выборах не отвечают традиционному порядку наследования, потому что короля не избирают, а возводят. Личность нового монарха будет раскрыта в ходе традиционных ритуалов, которые сопровождают погребение Ойо.

Принц, которого глава клана проведет через ритуальное место Омусанга, затем примет королевские регалии и ударит в королевский барабан – именно он будет признан новым Омукамой, королем Торо.

Похороны Ойо запланированы на 12 сентября – в день, когда должна была состояться 31-я годовщина его восхождения на престол.

Ситуация усложняется из-за заявлений премьер-министра Торо Кэлвина Армстронга Рвомиире и королевы-матери Бест Кемигисы о том, что Ойо оставил после себя сына. Президент Уганды Йовери Мусевени также сообщал, что королева-мать поведала ему о существовании ребенка.

Глава клана Бабиито Чарльз Камураси заявил, что ранее не знал о сыне покойного короля, и потребовал представить предполагаемого наследника старейшинам для подтверждения его происхождения.

Ранее принц Гарри впервые появился на публике после своего возвращения в Великобританию. Он побывал в студии Tower Bridge Studios в Лондоне, где производят подкасты. На стене с автографами знаменитостей он оставил свою подпись, а также сделал фото в белой рубашке, черном пиджаке и джинсах. Сотрудники студии выразили ему благодарность за визит.

