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08 сентября, 15:38

Регионы

В Марий Эл студенческие семьи будут получать 200 тыс руб при рождении ребенка

Фото: depositphotos/Professor25​

В Марий Эл при рождении ребенка родители-студенты будут получать единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев, передает ТАСС.

По словам Зайцева, средства будут выплачивать только постоянно проживающим в Марий Эл гражданам в возрасте до 35 лет. При этом ребенок должен родиться на территории республики, а оба или один родитель – проходить обучение в местном колледже, техникуме или вузе. Еще одно условие – они должны состоять в зарегистрированном браке.

Глава республики напомнил, что в регионе уже существует выплата для студенток в размере 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности. При этом новую меру поддержки можно будет получить, если ребенок появился на свет в период с января этого года.

Заявление на выплату подается в любом отделении МФЦ, а также в центрах социальной поддержки не позднее чем через год со дня рождения ребенка.

Ранее депутаты от партии "Новые люди" предложили закрепить на федеральном уровне бесплатную услугу "Социальная няня" для семей с детьми до 3 лет. В первую очередь такую помощь необходимо предоставлять студенческим, многодетным и неполным семьям, а также родителям с детьми-инвалидами и семьям, в которых одновременно родились двое и более детей.

Родителям разъяснили порядок получения единого пособия на детей до 17 лет

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