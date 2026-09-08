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08 сентября, 19:45

Мэр Москвы

Собянин поблагодарил за работу штаб поддержки партии "Единая Россия"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин встретился с членами штаба общественной поддержки партии "Единая Россия".

"Тысячи людей приходят в штаб поделиться своими бедами, заботами. И самое главное, что ни один из этих вопросов не пропадает, берется на заметку, отрабатывается. Я уверен, что это будет частью нашей предвыборной кампании и, самое главное, реальной программой действий. Надеюсь, что победим, займем достойное место в Государственной думе. Но самое главное – не потеряем связь депутатов с москвичами, с их заботами и проблемами, которые будут повседневно нами сопровождаться. Мы будем о них заботиться и выполнять все наказы, которые нам дали", – сказал Собянин.

Он отметил, что вокруг штаба сложилось большое количество экспертов.

"Это профессионалы, люди разных профессий: и здравоохранения, и образования, и транспорта, и жилищно-коммунального хозяйства, которые способны компетентно отвечать на все вопросы. Огромное вам спасибо. Огромное спасибо и за то, что вы очень много встречаетесь с людьми, не только на бумаге, не только по почте, реально слышите, что они говорят. И приносите в штаб (обращения. – Прим. ред.) для того, чтобы вместе по этим вопросам работали. Это очень важно, важен такой постоянный непосредственный контакт с людьми, с москвичами. Я думаю, что они в ответ на вашу активность также активно придут на выборы, сделают свой осознанный выбор. Спасибо. Спасибо, друзья", – добавил Собянин.

В свою очередь заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой поблагодарил всех, кто организовывал работу в штабе общественной поддержки.

"Хочу поблагодарить всех кандидатов, участников СВО и всех тех, кто организовывал здесь встречи", – подчеркнул Толстой.

Ранее Собянин заявил, что "Единая Россия" уделяет огромное внимание поддержке массовой физкультуры и спорта. В приоритете партии – увеличение бесплатных спортивных секций для взрослых и детей, объектов для занятий спортом рядом с домом. В результате появится больше возможностей для россиян быть здоровыми и бодрыми.

В Штабе общественной поддержки "ЕР" обсудили развитие городской среды в районах Москвы

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