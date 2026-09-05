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05 сентября, 15:50

Мэр Москвы

Собянин поблагодарил президента за высокую оценку работы команды Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поблагодарил Владимира Путина за поддержку в развитии Москвы в рамках торжественного мероприятия в концертном зале "Зарядье" по случаю Дня города.

По его словам, российский лидер следит за развитием города и помогает во всех сложных проектах.

"Я хотел сказать слова благодарности всем, кто поддерживает нас. Регионы, с которыми мы совместно развиваем экономику нашей страны. Московскую область, с которой мы тесно связаны. Спасибо огромное парламенту Российской Федерации, с которым мы в постоянном режиме работаем над региональным законодательством. Спасибо правительству Российской Федерации, с которым мы образуем единую команду", – добавил мэр столицы.

Кроме того, Собянин выразил слова благодарности горожанам за вклад в развитие Москвы, указав, что жители столицы вкладывают свою душу, талант и труд.

Путин, в свою очередь, назвал Москву душой и локомотивом развития всей России. Он также также отметил важную роль науки и промышленности столицы в укреплении технологического суверенитета страны.

В этом году в городе были запущены новые производства компонентов для отечественных систем связи и электронных устройств, а также налажен выпуск ряда инновационных лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Сергей Собянин поздравил горожан с 879-летием Москвы

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