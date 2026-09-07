Полиция задержала женщину за кражу брендовых сумок из магазинов Москвы

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В Москве задержали 33-летнюю женщину, которую подозревают в краже брендовых женских сумок из трех магазинов одной торговой сети в центре столицы. Об этом сообщила пресс-служба УВД по ЦАО.

По предварительным данным, первую сумку москвичка похитила в магазине на Манежной площади. Она взяла товар с витрины, спрятала его в пакет и накрыла кофтой. После этого злоумышленница оплатила на кассе недорогую покупку и вышла из торгового зала с похищенной сумкой.

Таким же способом подозреваемая украла брендовые сумки еще в двух магазинах той же сети на улицах Большой Якиманке и Маросейке.

Сотрудники уголовного розыска установили личность женщины и задержали ее в городе Раменское в Подмосковье, где проживала похитительница. Украденными вещами она распорядилась по своему усмотрению.

По фактам краж дознание отдела полиции "Китай-город" УВД по ЦАО, ОМВД России по району Якиманка и ОМВД России по Басманному району возбудило уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ.

Женщине предъявили обвинение. В отношении нее избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.

Расследование продолжается. Правоохранители проверяют подозреваемую на причастность к другим эпизодам противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что полиция задержала двоих мужчин за кражу ювелирных изделий и шубы из квартиры в Балашихе. Сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей. Злоумышленников заключили под стражу.