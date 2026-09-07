Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 12:51

Происшествия

Полиция задержала женщину за кражу брендовых сумок из магазинов Москвы

Фото: depositphotos/doomu

В Москве задержали 33-летнюю женщину, которую подозревают в краже брендовых женских сумок из трех магазинов одной торговой сети в центре столицы. Об этом сообщила пресс-служба УВД по ЦАО.

По предварительным данным, первую сумку москвичка похитила в магазине на Манежной площади. Она взяла товар с витрины, спрятала его в пакет и накрыла кофтой. После этого злоумышленница оплатила на кассе недорогую покупку и вышла из торгового зала с похищенной сумкой.

Таким же способом подозреваемая украла брендовые сумки еще в двух магазинах той же сети на улицах Большой Якиманке и Маросейке.

Сотрудники уголовного розыска установили личность женщины и задержали ее в городе Раменское в Подмосковье, где проживала похитительница. Украденными вещами она распорядилась по своему усмотрению.

По фактам краж дознание отдела полиции "Китай-город" УВД по ЦАО, ОМВД России по району Якиманка и ОМВД России по Басманному району возбудило уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ.

Женщине предъявили обвинение. В отношении нее избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.

Расследование продолжается. Правоохранители проверяют подозреваемую на причастность к другим эпизодам противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что полиция задержала двоих мужчин за кражу ювелирных изделий и шубы из квартиры в Балашихе. Сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей. Злоумышленников заключили под стражу.

Читайте также


происшествиягород

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика