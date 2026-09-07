Лавров заявил, что РФ не против доллара, но за "бусы" торговать не будет

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Россия готова использовать доллар в международных расчетах, но при невозможности проводить операции в этой валюте не станет менять свои товары на "бусы". Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Выражение "торговля за бусы" связано с представлением о колониальной торговле, при которой природные богатства и другие ценные ресурсы обменивались на дешевые безделушки.

По словам министра, Москва вынуждена искать альтернативы механизмам и валютам, которые формировались в рамках западной модели глобализации. Лавров отметил, что разговоры о построении справедливой экономической системы прекратились после введения ограничений против России.

Он также подчеркнул, что РФ не против доллара и не отказывалась от него.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам встречи с главой Минфина США Скоттом Бессентом на полях совещания G20 заявил, что Москве и Вашингтону следует развивать экономическое и бизнес-взаимодействие там, где это отвечает взаимным интересам. Он подчеркнул, что политические разногласия не отменяют вопросы экономики.